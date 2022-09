Kortvarig återhämtning på börsen – här är dagens vinnare och förlorare

Dagens vinnare:

• Försvarskoncernen Saab stiger 6,8 procent i spåren av att Rysslands president Vladimir Putin under onsdagsmorgonen beordrat en delvis mobilisering. Enligt Rysslands försvarsminister Sergej Sjojgu handlar det om totalt 300.000 reservister som kallas in till kriget i Ukraina. Även ute på kontinenten stiger försvarsrelaterade bolag.

• Banksektorn går fortsatt starkt i spåren av onsdagens monsterhöjning från Riksbanken. I skrivande stund är Swedbank upp 2,8 procent medan Handelsbanken stiger 2,5 procent, SEB 2,4 procent och Nordea 1,8 procent. På rekommendationsfronten har UBS enligt Nyhetsbyrån Direkt höjt sin rekommendation för Handelsbanken från neutral till köp.

• Sandvik-avknoppningen Alleima rekylerar upp efter den senaste tidens nedgång och är i skrivande stund upp 5,2 procent till 38,5 kronor per aktie.

• Även oljepriset har tagit ett tydligt kliv uppåt efter Rysslands upptrappning och på Stockholmsbörsen stiger Enquest 4,3 procent, IPC 3,6 procent och Tethys Oil 3,4 procent.

Dagens förlorare:

• SEB sänker sin prognos för bilsäkerhetsbolaget Autolivs vinst per aktie under 2023 med 15 procent medan rekommendationen sänks från köp till behåll och riktkursen trimmas från 970 till 900 kronor. Aktien tappar 3,7 procent till 770,4 kronor per aktie.

• Citigroup har sänkt sin riktkurs för livekasinoleverantören Evolution från 1.360 till 1.290 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Aktien backar 1,4 procent till 833,5 kronor.