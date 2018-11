Kortslutning för Nvidia – aktien rasar 19 procent

Det justerade resultatet per aktie landade på 1,84 dollar vilket kan jämföras med väntade 1,84 dollar per aktie.

Nvidia redovisade en omsättning på 3,18 miljarder dollar under det tredje kvartalet vilket var något under analytikernas prognos på 3,25 miljarder dollar enligt Bloombergs analytikersammanställning.

Blickar vi framåt så spår Nvidia att omsättningen kommer uppgå till 2,7 miljarder dollar under fjärde kvartalet, plus minus 2 procent, vilket var en bra bit under väntade 3,4 miljarder dollar enligt Bloombergs sammanställning.

Rapporten fick även analytikerkåren att dra öronen åt sig och riktkurssänkningarna har stått som spön i backen sedan kvartalssiffrorna presenterades. Goldman Sachs har bland annat sänkt sin riktkurs från 283 dollar per aktie till 200 dollar per aktie samt sänkt sin rekommendation till köp från tidigare conviction list-köp.