Köpte Greta Gris – fick legendariskt skandalbolag på köpet

När affären presenterades förra veckan påpekade Hasbro att Entertainment Ones globala succéer som Greta Gris och Pyjamashjältarna ger bolaget tillgång till nya varumärken med ” familjeorienterat berättande ”.

Hasbro var däremot inte lika offentligt med att deras befintliga varumärken som ”My Little Pony” och ”Mr Potato Head” även får nya kompisar från den amerikanska västkusten, vilket tidningen Rolling Stone uppmärksammat.

2013 köpte nämligen Entertainment One det konkursmässiga skivbolaget Death Row Records, som bildades 1991 och länge var ett av hiphop-världens mest inflytelserika och skandalomsusade skivbolag, med artister som Dr Dre, Snoop Dogg och Tupac Shakur i sitt stall.

Hasbros köp av Entertainment One väntas kosta omkring 4 miljarder dollar, motsvarande cirka 38 miljarder kronor. När Entertainment One köpte Death Row under 2013 betalade bolaget 280 miljoner dollar, enligt Marketwatch.