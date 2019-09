Kopparpriset stiger efter uppskjuten tullhöjning

Strax innan lunch var kopparpriset upp 1,8 procent på London Metal Exchange till 5.878 dollar per ton. Som högst nåde kopparn 5.898 dollar per ton, den högsta nivån sedan 1 augusti, under de inledande handelstimmarna, skriver Reuters.

”Sentimentet är lite bättre bland marknadsaktörerna efter nyheterna kring handelskonflikten mellan USA och Kina”, säger Daniel Briesemann, analytiker på Commerzbank, till Reuters.

Kina är världens största kopparkonsument och metallen, som främst används inom energi och bygg, brukar ses som en temperaturmätare på världsekonomin.