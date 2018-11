Konkurrenters kursras är en förvärvssugen flickas bästa vän

Lucara spår i sin senaste prognosuppdatering att intäkterna för helåret ska hamna i intervallet 180-190 miljoner dollar. Under årets nio första månader såldes diamanter för 136 miljoner, vilket alltså innebär att intäkterna i det fjärde kvartalet bör landa kring 45-50 miljoner dollar om prognosen ska hålla.

Liksom under det tredje kvartalet har en del rådiamanter av hög kvalitet i storlekar på 1-15 carat undanhållits för att i ett senare skede säljas via den digitala plattformen Clara. Hur mycket det rör sig om vill bolaget inte avslöja, men enligt Eira Thomas är det tillräckligt mycket för att märkas på intäktsnivån.

En annan likhet med det tredje kvartalet är att ett större antal, och andel, mindre diamanter kommer att säljas jämfört med tidigare under året. Intäkterna från dessa, som utsatts för en hård prispress under året, är inte avgörande för resultatet men påverkar genomsnittspriset per såld carat - något som skapade en viss oro bland analytiker i samband med niomånadersrapporten.

"Ökningen av antalet mindre stenar är ett resultat av att vår utrustning fungerar bättre än någonsin. Vi tror att det även fortsatt kommer att finnas ett värde i segmentet, men vi ska fundera på hur mycket som är värt att utvinna", säger Lucarachefen.

Under 2019 räknar bolaget med att ta flera steg mot en underjordsgruva, något som skulle förlänga Karowes livslängd till åtminstone 2036. Bolaget hoppas kunna publicera en mer detaljerad tidsplan för kommande milstolpar före årsskiftet.