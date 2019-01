Konjunkturutvecklingen i fokus inför Sandviks rapport

För verkstadsbolagen generellt har det förekommit tecken på inbromsning kring inte minst fordonssektorn och halvledarsektorn.

"Trots faktumet att det nu finns tydliga signaler om en försvagning i den globala tillväxten och att vi nu förutser sjunkande försäljning samt ordervolymer under 2019 ser vi även ett scenario där OECD-ländernas ledande indikatorer bottnar, vilket indikerar ett möjligt rally för cykliska företag", skriver Pareto Securities om verkstadssektorn.

Efter kursnivåer kring 150-160 kronor under större delen av 2018 kom Sandvik-aktien ned till runt 130 kronor under fjärde kvartalet.

"Vi vet att Sandvik kommer att ha minskat produktionen inom affärsområdet Sandvik Machining Solutions (SMS) i fjärde kvartalet för att sänka lagernivåer. Vi räknar med att mer produktionsminskningar kommer att sänka marginalerna ytterligare under 2019, med 1,3 procentenheter. En relativt stabil utveckling inom affärsområdena SMRT och SMT kommer dock att motverka delar av nedgången inom SMS", skriver Pareto Securities.

"Trots den cykliska naturen hos SMS anser vi att det är läge att börja köpa konjunkturkänsliga aktier under 2019 och vi fortsätter att se bra värde i Sandvik", heter det vidare i analysen från Pareto som har köprekommendation på aktien.

I samband med förra kvartalsrapporten, den 23 oktober, sade Sandviks vd Björn Rosengren till nyhetsbyråer att Sandviks särskilt konjunkturkänsliga affärsområde SMS hade gått fortsatt starkt i oktober likt i september.

Analyshuset Kepler Cheuvreux noterar dock att den organiska tillväxten för SMS började minska under tredje kvartalet och förväntar sig att den trenden fortsätter under fjärde kvartalet och in i 2019.