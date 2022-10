Kombinerade inköpschefssiffror i USA visar på uppgång

Opec+ beslutade vid sitt möte på onsdagen om en produktionssänkning på hela 2 miljoner fat per dag. Det följer på ett förslag från övervakningskommittén JMMC tidigare på dagen, rapporterar Reuters med hänvisning till källor.

Priserna på olja har fortsatt att sjunka den senaste månaden, vilket också kan sägas om efterfrågan. Att Opec+ skulle sänka produktionen var därför väntat, i ett försök att hålla priserna uppe. Tidigare under veckan har spekulationerna varit att Opec+ skulle sänka mellan 0,5-1,5 miljoner fat per dag, med tonvikt på den övre delen av intervallet. Ju närmare mötet led, desto mer talade dock för 2 miljoner fat per dag, vilket alltså också blev beslutet.

I september enades oljekartellen om en sänkning på betydligt mer modesta 100.000 fat.