Klockan tickar mot brexit

Senast under övergångsperioden ska en överenskommelse förhandlas fram om Storbritanniens och EU:s framtida, långsiktiga relation vad gäller handel och allt annat samarbete. Det måste till så snart som möjligt efter det att själva utträdesavtalet är klart, och det är det alltså inte än.

May talade för sin sak i ungefär en kvart under onsdagsdelen av mötet. Några nyheter kom hon inte med, enligt åhörarna. Men att hon ändå nu har öppnat för att förlänga den övergångsperiod som ska gälla från det brittiska utträdet i mars nästa år fram till åtminstone den 31 december 2020 har skapat rubriker.

"Den 29 mars 2019 är det game over. Då är den sista dagen som Storbritannien är medlem i EU. Vi måste ha ett avtal före det", säger Luxemburgs premiärminister Xavier Bettel på väg in till torsdagens fortsatta EU-toppmöte i Bryssel.

"Game over" väntar den 29 mars 2019, oavsett vad som sker dessförinnan. Ett avtal om detaljerna i utträdet borde ha varit klart redan, men det är det inte och inga framsteg gjordes i Bryssel. Britterna vet inte vad de själva vill och då är det svårt att förhandla, enligt EU:s syn. De måste komma med nya bud.

"Ännu ett år i brexitlimbo?" står det på Daily Mails förstasida.

"Brextra time" skriver The Sun.

"Antal månader"

Den brittiska regeringen betonar nu därför att May absolut inte vill ha någon så lång förlängning.

"Ännu en idé har dykt upp och det är bara en idé så här långt, att skapa möjlighet för att utöka övergångsperioden under ett antal månader", säger May själv på väg in till dagens möte.

"Poängen är att vi inte förväntar oss att behöva ta till den. Vi arbetar för att se till att (ett avtal om) den framtida relationen finns på plats i slutet av 2020 och under de omständigheterna kommer det inte att finnas behov av något sådant", säger May om förlängningen.

"Jag förväntar mig att övergångsperioden tar slut i december 2020", fastslår premiärministern i Bryssel.