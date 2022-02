Torsten Jansson grundare och huvudägare av New Wave.

Profilklädesbolaget New Wave redovisar klart högre vinst för det fjärde kvartalet

New Wave redovisade ett rörelseresultat på 403,3 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2021. Det var en ökning från 283,2 Mkr under samma period året före.