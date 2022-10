Klart högre rörelseresultat och orderingång än väntat för Skanska

Skanska uppnådde ett rörelseresultat på 1.518 miljoner kronor under det tredje kvartalet, snäppet under de 1.542 Mkr man nådde under samma period i fjol. Befarat var dock en betydligt större nedgång, väntat rörelsresultat var 1.326 Mkr.

Även orderingången var klart högre än väntat.