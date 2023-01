Swedbanks rörelseresultat under fjärde kvartalet kom in på 8.571 miljoner kronor, klart högre än väntade 7.604 miljoner kronor. Utdelningen för 2022 föreslås bli 9,75 kronor per aktie, högre än 9,25 kronor för 2021 men lägre än analytikernas snittförväntningar på 10,11 kronor.