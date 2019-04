Klädkedjan utser ny vd – aktien rusar

Samtidigt snävade bolaget in sin guidning för det första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår till en justerad vinst per aktie på 1,21-1,25 dollar från tidigare 1,21-1,31 dollar per aktie.

Deutsche Banks skriver i en analysuppdatering att Michael O’Sullivan tar med sig mycket expertis och har starka meriter medan Goldman Sachs konstaterar att investerare redan förberett sig på ett ”mjukare” kvartal för branschen, enligt Bloomberg.