Klädjätten handlas ned efter otillfredsställande rapport

Kvartalsrapporten var i stort sett i linje med förväntningarna även om intäkterna och rörelseresultatet kom in något under konsensusprognoserna i Bloombergs analytikerenkät.

Intäkterna landade på 5,5 miljarder euro och kom därmed in en halv procent under snittprognosen. Rörelseresultatet ökade med 8,6 procent på årsbasis till 643 miljoner euro vilket var en knapp procent under förväntan.

Bruttomarginalen landade på 53,5 procent vilket var över väntade 52,9 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 11,7 procent.