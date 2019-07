Kinesiska gränsvakter uppges installera övervakningsapp på turisters mobiler

Enligt granskningen som tidningen gjort tillsammans med Süddeutsche Zeitung och New York Times, är åtgärden riktad mot turister som reser in i regionen från grannlandet Kirgizistan. Gränspolisen uppges ta mobiltelefonerna i beslag och i hemlighet installera en app som extraherar e-post, SMS, kontakter och information om mobiltelefonen, skriver The Guardian.