Kinesiska AI-utvecklaren noteras i Hongkong

Noteringsplanerna aviseras efter att Alibaba förra veckan gett beskedet att en planerad sekundärnotering i Hongkong ställs in . Noteringen var ansedd som en viktig affär för Hongkongbörsen, som hamnat på efterkälken gällande technoteringar jämfört med New Yorks börser.

AI-bolaget Megvii noterade en försäljningsökning på 350 procent under 2018. Men bolagets förluster blev under året djupare, en utveckling som även fortsatt in i 2019. Bolaget varnar i prospektet för att verksamheten är i riskzonen för att dras in i det amerikansk-kinesiska handelskriget genom att likt Huawei svartlistas. Svartlistningen av Huawei, som är en kund till Megvii, har redan haft en negativ inverkan på affärerna, skriver bolaget.