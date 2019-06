Kinas president kallade Trump ”vän” under charmturné i Ryssland

Under sitt tal ska Xi ha sagt att USA inte är intresserade av att fjärma sig från Kina och att den amerikanska presidenten Donald Trump är en vän.

Xi inledde statsbesöket i Ryssland med att tala sig varm om den ryska presidenten Vladimir Putin.

”Vi har träffats nästan 30 gånger under de senaste sex åren. Ryssland är det land som jag har besökt mest gånger och president Putin är min bäste vän och kollega”, uppgav den kinesiska presidenten under presskonferensen under onsdagen.

De två länderna ser ut att vilja stärka sin allians och inleda ett djupare samarbete i spåren av att USA ökar den politiska och ekonomiska pressen. När Vladimir Putin tog emot Xi under onsdagen uttalade han att relationen mellan Kina och Ryssland befinner sig på en ”aldrig tidigare skådad nivå”. Kinas president höll med: