Kinas konsumentpriser steg i augusti – men ökningstakten dämpades

Trots att vi har ett minst sagt annorlunda halvår bakom oss nås vi av hoppfulla nyheter om att det startats fler nya företag i Sverige den här sommaren än under motsvarande period i fjol. Daniel Johansson, CEO på den automatiserade bokföringstjänsten Wint delar med sig av några användbara tips till dig som just inlett din startup-resa.

Att starta sitt första bolag kan vara en rätt omtumlande historia. Spännande förstås, med de många utmaningar man har framför sig, men också en aning betungande. Företagande kommer ju inte sällan med en hel del måsten och åtaganden som man kanske inte alltid har full koll på hur man ska hantera.

Och mitt i allt detta kaos av nya uppgifter och erfarenheter är det lätt att missa att dra nytta av några av de ekonomiska knep som både du och företaget kan tjäna på i längden. Daniel Johansson, CEO på den automatiserade bokföringstjänsten Wint, bjuder på några tips på vad du kan göra.

Sälj tillgångar till bolaget för att frigöra aktiekapitalet

– Även om det nu för tiden inte krävs mer än 25 000 kr i aktiekapital för att starta AB så är det ändå en ganska stor summa pengar som du skulle kunna ha nytta av som privatperson. Så visst vore det väl fint om du kunde få tillbaka dem igen när bolaget är registrerat, frågar sig Daniel och fortsätter:

– Aktiekapitalet måste inte vara låst på företagets konto utan du har rätt att använda pengarna för att köpa tillgångar som kommer att finnas kvar i bolaget på längre sikt. Så varför inte låta företaget köpa någonting av dig som privatperson, för att få tillbaka dina investerade pengar?

Om du till exempel har en dator som du vill använda i arbetet kan du sälja den till bolaget efter att det är registrerat genom att använda pengarna du satt in som aktiekapital. Det som i praktiken sker när du gör på det här sättet är att du tillfälligt går in med privata medel i bolaget för att täcka aktiekapitalet, men sedan säljer du in tillgångar och kan på så sätt plocka tillbaka kontanter.

– Genom att göra så här slipper du dessutom betala en revisor för att göra en värdering av din dator, vilket du hade behövt göra om du skulle gå in med den som apportegendom, dvs om datorns värde skulle vara en del av aktiekapitalet innan du bildade ditt bolag, berättar Daniel.

Glöm inte dina avdrag!

Även om du inte börjat tjäna pengar till bolaget ännu och därför måste gå in med privata medel för att göra en hel del inköp, får du inte glömma att göra avdrag. Sakerna du köper ska ju nyttjas (och ägas) av företaget, varför du har all rätt att dra av momsen.

– Kom också ihåg att om du använder dina privata pengar för att göra dessa inköp bör de bokföras som ett lån till företaget, så kan du plocka ut dem igen när din business har börjat rulla, påpekar Daniel.

Gör även avdrag för inköp du gjorde innan bolaget var registrerat

– I vissa fall kanske du haft kostnader innan du startat bolaget eller innan registreringen gått igenom hos Bolagsverket – till exempel för inventarier eller förbrukningsartiklar. Även sådana får du göra avdrag för under förutsättning att det gäller inköp som gjorts under startåret eller året före, berättar Daniel.

Det som gäller är att kostnaden måste gälla någonting som behövs i din verksamhet, att du inte dragit av utgiften tidigare (till exempel i en annan verksamhet) samt att det inte avser inventarier som du i samband med starten tagit in i verksamheten till ett så kallat beräknat anskaffningsvärde. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om reglerna kring avdrag för inköp innan bolaget var registrerat.

Låt inte alla måsten ta knäcken på dig

– När du startar ditt bolag gör du det för att du vill förverkliga din dröm, satsa på en idé eller gå all in i ditt frilansande. Att plötsligt behöva tänka på momsavdrag, planera lönedeklarationer och bokföra fakturor var inte vad du hade sett framför dig. De blir tråkiga måsten som både ger gråa hår och stjäl tid och pengar från din business.

– Se till att automatisera och effektivisera så mycket som möjligt av din administration så kan du fokusera helhjärtat på kärnverksamheten istället. Där hjälper vi på Wint gärna till, avslutar Daniel.

Wint är bokföringstjänsten som vill göra det enkelt att driva företag. När Wint automatiserar sina kunders ekonomiadministration hanteras bokföringen i realtid, vilket gör det enkelt att hålla koll på kassaflöde och likviditet.

