Kinas inköpschefsindex för tjänstesektorn steg i juli

SAS meddelade i natt att flygbolaget, samt vart och ett av de dotterbolag som omfattas av den frivilliga chapter 11-processen i USA, inom kort kommer att ge in en finansiell redogörelse till den amerikanska konkursdomstolen för New Yorks södra distrikt i USA. I samband med att dessa handlingar lämnas in väljer SAS att offentliggöra viss finansiell information.