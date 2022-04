Kinas detaljhandel sjönk mer än väntat

Innehåll från Vattenfall Annons

Det menar Per Espen Stoknes och Knut Ivar Karevold, psykologer på institutet för klimatpsykologi i Norge.

– Människan har generellt lättare att acceptera lösningar som är långt från ”deras egen bakgård” och de förkastar lösningar som innebär lokala konsekvenser. Men det är inte acceptabelt att vi fortsätter att förstöra vår natur. Därför måste vi förstå vad acceptans handlar om, så att vi kan navigera i den stora omställning vi har framför oss, säger Per Espen Stoknes.

– Acceptans har många komponenter: tankar, känslor, behov och handlingar. Människor fruktar, förnekar och förtrycker det som känns negativt och avvisar och gör motstånd till det de finner oacceptabelt.

Klimatproblemets struktur gör det också svårare att acceptera; det är osynligt, abstrakt, komplext och hotfullt. Ordval som undergång och katastrof i klimatkommunikationen gör dessutom acceptansen ännu svårare.

– Vi blockerar eller justerar information som hotar vår känslomässiga balans. Men självförsvarsförnekelse ger bara ett kortsiktigt mentalt lugn och förhindrar långsiktig anpassning, säger Per Espen Stoknes.

Energibolag kan balansera

När människor inte vet vad de ska tro påverkas de också av andra.

– Då söker de likasinnade. Det innebär att både klimatacceptans och klimatavvisande är socialt överförbara. Människans behov av identitet och anknytning kan vara stark, menar Knut Ivar Karevold.

”När argumenten är för hårda kommer det att öka motståndet” menar psykolgen Knut Ivar Karevold. Foto: Sol Kaolo

Vi bildar dessutom gärna grupper för att hantera utmaningar. Gruppen är ofta tätt sammanfogad och styrs av gemensamma övertygelser, känsla av moral och social överlägsenhet. Där accepteras det som är likt och det som är annorlunda förkastas. Detta gör det svårare att skapa acceptans för klimatlösningar.

– Därför är dialog mellan grupper mycket viktig. Det innebär att energileverantörer måste kunna balansera motstridiga intressen – och skapa nya gröna lösningar som är både miljö- och människovänliga, säger Knut Ivar Karevold.

– När människor känner sig öppna för nya klimatlösningar blir kommunikation lättare. Men när argumenten är för hårda kommer det att öka motståndet. Det gör att starkt övertygade klimatkommunikatörer ibland undergräver sina budskap genom att kritisera dem som inte ännu inte är övertygade.

Acceptans viktigt för hållbara företag

Effektiv klimatkommunikation kräver med andra ord att båda sidor accepterar varandras olikheter i intressen och behov.

– Det kan vara svårt att acceptera personer som försenar eller undergräver klimatåtgärder. Men social distansering gör det bara svårare att göra framsteg kring våra gemensamma klimatproblem. För att gå vidare tillsammans måste vi istället visa acceptans för varandra, säger Per Espen Stoknes.

Den förståelsen är central för hållbara företag.

– De flesta organisationer drivs fortfarande huvudsakligen av finansiell hållbarhet, inte miljömässig och social hållbarhet. Men med ett balanserat fokus på såväl människor och planet som lönsamhet kan vi skapa större acceptans för nya lösningar från energisektorn.

