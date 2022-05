Kinas arbetslöshet steg till 6,1 procent i april

Innehåll från Open Payments Annons

Medan många andra aktörer i branschen digitaliserat gamla system och rutiner har Open Payments byggt hela sin plattform utifrån PSD2-direktivet.

PSD2-direktivet har tvingat banker att öppna upp och tillgängliggöra konto- och betaltjänster för tredje part. Syftet med direktivet är bland annat att öppna upp marknaden för andra aktörer än bankerna för att få fram nya och innovativa lösningar för finansiella tjänster.

– Vi integrerar bankernas tjänster i vår plattform och tillgängliggör kontoinformation och betalningar i realtid för våra kunder, enkelt och smidigt via ett API, säger Louise Brandt.

Open Payments öppnar upp för nya lösningar

Plattformen möjliggör konto-till-konto-betalningar som i kombination med kontoinformation och kontohistorik skapar sömlösa och kostnadseffektiva lösningar direkt i kundens affärssystem eller gränssnitt.

– Affärssystemen kan nu erbjuda betaltjänster utan komplexa integrationer med bankerna eller andra aktörer. Dessutom kan man enkelt hämta kontoinformation för att förbättra kundresan, eller säkerställa identiteten på kontoinnehavaren vid onboarding. Detta är basen i det vi gör, säger Louise Brandt och tillägger:

– De lösningar som vi nu ser skapas hos våra kunder ersätter avancerade och komplexa processer till fördel för bland annat snabba och kostnadseffektiva leverantörs- och löneutbetalningar.

Open Payments erbjuder redovisning- och ERP-system integrerade betallösningar som underlättar för SME-segmentet där de till stor del själva sköter sin finansiella hantering. Bland kunderna finns bland andra Björn Lundén, Aspia och Prioritet Finans med mycket höga krav på stabilitet och tillförlitlighet för de miljontals transaktioner som utförs.

– B2B-marknaden är fortfarande eftersatt där den digitalisering som skett har varit riktad mot konsumenter. Vi såg tidigt behovet att utveckla moderna, digitala lösningar för företag, där vi nu är ledande och har ett fortsatt stort fokus, säger hon.

Open Payments expanderar

Hittills har Open Payments fokuserat på den svenska marknaden, men nu siktar man på att stärka sin position utanför landets gränser – och med fler tjänster i sin plattform.

– Med nya investeringar går vi nu in i Norden och norra Europa. Vi kommer också att skala upp produkten och utveckla plattformen ytterligare för att fortsätta ligga i framkant. Vi växer in i nya länder med både befintliga och nya kunder. Just nu är trycket på Norden stort och marknaden är redo, avslutar Louise Brandt.

Läs mer på: www.openpayments.io