Kina inför miljardtullar mot USA – börsen vänder tvärt ned

Tullarna är ett svar på att USA införde importtullar på kinesiska varor för 300 miljarder dollar. En varning att Kina var på väg att svara kom tidigare under fredagen då kinesiska Global Times chefredaktör Hu Xijin twittrade att Peking inom kort skulle presentera en plan om att införa tullar på vissa amerikanska produkter.

Stockholmsbörsen föll från plus 0,6 procent till strax under nollan på kort tid när nyheten kablades ut. Spotpriset på guld gick åt andra hållet och steg med 5 dollar per uns till drygt 1.500 dollar.