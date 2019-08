KI sänker BNP-prognos – ”Oväntat snabb inbromsning”

Sysselsättningen minskade med 0,2 procent under det andra kvartalet och har därmed fallit två kvartal i rad. KI hade i stället räknat med en ökning med 0,3 procent under förra kvartalet.

Inbromsningen under det andra kvartalet drevs främst av att de fasta bruttoinvesteringarna minskade med över 1 procent vilket var klart svagare än KI:s prognos i juni. Även hushållskonsumtionen kom in lägre än beräknat.

”Om något bedöms riskerna ha ökat under sommaren”, skriver KI som noterar att förtroendeindikatorerna över tillverkningsindustrin i USA och Europa ligger på något lägre nivåer än normalt.

KI bedömer dock att högkonjunkturen kommer att bestå under året men fortsätta att ebba ut under nästa år. Tillväxten väntas återhämta sig under det andra halvåret men landa på lägre nivåer än vad som spåddes i juniprognosen.