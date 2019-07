Kepler: Möjlighet till fler byggstarter för JM med minskat överutbud

Det skriver Kepler Cheuvreux i en analys där rekommendationen köp upprepas med ny riktkurs om 285 kronor (215) efter fredagens halvårsrapport från bostadsutvecklaren.

"Nedgången i den svenska bostadsmarknaden började under juni 2017. Sedan dess har marknaden karaktäriserats av ett överutbud, vilket haft en negativ effekt på JM:s försäljning. Då det tar cirka två år att bygga en lägenhet, börjar överutbudet nu ta slut, och efterfrågan börjar komma ikapp. Vilket ger JM en möjlighet att nå upp till målet om 4.000-4.500 byggstarter per år", skriver analyshuset.

Kepler Cheuvreux drar upp förväntningarna avseende byggstarter och räknar med att de ökar till 4.000 stycken under 2021. Under de tolv månaderna till och med juni i år startades produktion av 3.083 bostäder, mot 4.187 enheter under helåret 2016, innan nyproduktionsmarknaden försvagades.