Kepler Cheuvreux: Överdriven uppvärdering av livsmedelsjätten

I Sverige har Ica visat en stadig marginalexpansion under första halvåret 2019, men under första halvåret 2018 tyngdes resultatet av kampanjer, valuta och en förhöjd kostnadsnivå. Jämförelsetalen var därför enkla, menar banken.

"När vi blickar in i andra halvåret 2019 befarar vi att tillväxten i rörelseresultatet kan sakta in väsentligt och vi estimerar måttliga 3 procent, när vi justerar för omstruktureringskostnader på 110 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2018", skriver Kepler Cheuvreux.

Ica handlades till 479 kronor vid 9.40-tiden på måndagen, ned 0,8 procent för dagen.