Kennametal gör åtgärder i Tyskland, kostar 60-75 miljoner dollar

Bolaget kommer att stänga ned tillverkningsfabriker i tyska Essen och Lichtenau medan ett distributionscenter avvecklas i Neunkirchen. De föreslagna åtgärderna väntas ske under de kommande två åren. Nedstängningar under räkenskapsåret 2020 är inkluderat i ett tidigare aviserat omstruktureringsprogram och väntas bidra med årliga kostnadsbesparingar på 35-40 miljoner dollar. Engångskostnader om 55-65 miljoner dollar kommer att uppstå, meddelas det.

Nedstängningar under 2021 ska medföra årliga besparingar på ytterligare 25-30 miljoner dollar. Dessa kommer fullt ut att realiseras under året därpå. Bolaget räknar sammantaget med 60-75 miljoner dollar i engångskostnader under 2020 och 2021.