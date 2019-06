Klart: Abbvie köper Allergan för 580 miljarder

Affären som väntas slutföras tidigt under 2020 ger Abbie en ny tillväxtplattform och positionen som marknadsledare för att diversifiera och utöka intäktsbasen.

Affären motsvarar ett pris på 188,24 dollar per aktie, vilket ger en premie på omkring 45 procent jämfört med Allergans stängningskurs på måndagen om 129,57 dollar.

Abbvies nya tillväxtplattform väntas växa med ett högt ensiffrigt tal in i nästa årtionde, från över 30 miljarder dollar under 2020.

Förvärvet väntas även öka resultatet per aktie med 10 procent under det första helåret efter att affären slutförs. Vid sin höjdpunkt väntas förvärvet öka resultatet per aktie med över 20 procent.

Vidare väntas ett väsentligt bidrag från kassaflödesgenerering. Under 2018 genererade de båda bolagen operativa kassaflöden om 19 miljarder dollar.