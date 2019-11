Juveler värda 10 miljarder kronor stulna från tyskt museum i natt

Tysk press rapporterar att hundratals juvelbeströdda artefakter har stulits, varav tre beskrivs som helt ovärderliga 1700-talskreationer med diamanter, rubiner och smaragder, rapporterar Reuters.

Säkerhetskameror har spelat in när två personer bryter sig in i museet genom att bända upp gallren framför ett källarfönster och sedan ta sig in genom en smal glipa.