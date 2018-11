Brexitministern Dominic Raab avgår i protest – pundet rasar

"Inget demokratiskt land har någonsin skrivit under på att vara bundet av ett så omfattande system, påtvingat utifrån utan någon demokratisk kontroll över de lagar som ska följas och utan möjligheten att lämna avtalet", skriver han.

I ett brev som ministern lagt upp på Twitter skriver han att han inte kan stödja brexitavtalet av två skäl. Han protesterar bland annat mot att Storbritannien kommer att vara bundet av EU:s regler utan att kunna påverka dem under en övergångsperiod som landet inte på egen hand kan besluta sig för att avsluta.

Han är den andra brexitministern att lämna sin post i protest och torsdagens andra kabinettsavhopp. Tidigare under morgonen meddelade Shailesh Vara, minister för Nordirland, att han avgår. I ett brev till premiärministern skriver han att överenskommelsen är ett misslyckande och att Storbritannien riskerar att bli fast i ett läge där landet måste följa EU:s regler utan att kunna påverka dem.

"Även om jag håller med om att det inte borde finnas en skarp gräns mellan Nordirland och Irland måste Storbritanniens ekonomiska och konstitutionella integritet respekteras", skriver Shailesh Vara.

Efter ett fem timmar långt möte på onsdagseftermiddagen lyckades premiärminister Theresa May övertyga sina seniora kabinettsmedlemmar att stödja överenskommelsen med EU och under morgonen meddelade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk att det särskilda brexittoppmöte som Theresa May önskat blir av i slutet av nästa vecka.

Men det stod hela tiden klart att premiärministern skulle möta en utmanande situation i det brittiska parlamentet, där hennes regering saknar majoritet och flera av de tyngre brexitföreträdarna från hennes eget parti tillhör avtalets skarpaste kritiker.