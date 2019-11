All börshandel i Norden stoppad – ”arbetar för fullt”

”Det har tekniskt gått att lägga in ordrar i systemet men det är oklart om de gått in eller inte och den osäkerheten finns fortfarande kvar. Just nu är det en osäkerhet hos alla mäklare om de order som skickats in av deras kunder ligger på börsen eller inte. Just nu går det inte heller att kontrollera det eller ta bort ordrar om man skulle vilja det eftersom systemet är stängt. Det är något som Nasdaq måste förtydliga efteråt, vad händer med de ordrar som har skickats in eller inte skickats in under tiden som handeln ändå var igång”, säger Johan Tidestad.