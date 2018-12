Juncker: Storbritannien kan inte riva upp brexitavtalet

Han upprepade att utträdesavtalet är det bästa möjliga och det enda möjliga avtalet.

"Men det finns inget utrymme för att omförhandla avtalet. Givetvis finns det utrymme för ytterligare tolkningar - utan att öppna upp utträdesavtalet. Detta kommer inte att ske", sade Jean-Claude Juncker.

Han nämnde inget om eventuella ändringar i den icke bindande politiska deklarationen om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien.

Under tisdagen skulle det brittiska parlamentet ha röstat om brexitavtalet med EU. Men omröstningen ställdes i sista stund in av premiärminister Theresa May efter att det stod klart att hon inte skulle vinna gehör för förslaget.