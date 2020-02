Jubel på CTT Systems: ”En av de största affärerna vi gjort”

Affären innebär att CTT kommer att vidareutveckla sitt system tillsammans med Airbus. Tanken är att de ska börja leverera till Airbus under 2022 och att systemet ska finnas tillgängligt för fabriksmontering i flygplan med leverans från 2023. Torbjörn Johansson beskriver A320-familjen som den stora kassakon för Airbus.

”Självklart vill vi ju i framtiden komma in på Max också. Men där får vi nog vänta lite tills flygplanet kommer upp i luften och Boeing har möjlighet att prioritera lite andra saker”, säger Torbjörn Johansson som gläds över dagens affär:

”Det här tillhör en av de stora dagarna på CTT. Vi har kämpat ända sedan jag började här med att komma in på just den här flygplanstypen, i och med att det är sådana volymer. Allting ser ju väldigt ljust ut för Airbus på just den här modellen”, säger han.

Efter en knapp timmes handel var CTT Systems aktie upp nästan 9 procent på börsen.