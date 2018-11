JP Morgan stiger efter Buffetts köp

På onsdagen rapporterade flera medier, inklusive Financial Times, att Berkshire Hathaway stortankat bankaktier under det senaste kvartalet. Utöver JP Morgan har Berkshire investerat drygt 800 miljoner dollar i PNC Financial samt utökat sin position i Bank of America, US Bancorp och New York Mellon.

Samtidigt har Berkshire trimmat sin position i Wells Fargo var aktie backar med 1,1 procent i den inledande handeln.