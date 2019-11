Josab: Minimivolym i Kina-samriskbolag kan ge 30 Mkr i intäkter

Det meddelar Josab inför den extra bolagsstämma som bolaget ska hålla kring affären den 2 december.

Josab understryker samtidigt att detta inte avser någon försäljningsprognos eller underlag därtill.

”Detta återspeglar endast den lägsta nivån parterna accepterat av försäljning av Aqualite för att Josab inte skall ha rätten att ta bort exklusiviteten ur detta avtal”, uppges det.

Den totala minimivolym för de tre första åren är 1.400 ton Aqualite, vilket skulle ge Josab en intäkt på cirka 29,6 miljoner kronor under perioden för försäljning och licensavgift till dagens kurs.

Licensavgiften baseras på samriskbolagets köp av Aqualite från Josab och uppgår till 300 euro per ton medan avtalat pris för Aqualiten är 1.700 euro per ton, vilket ger Josab en total intäkt på 2.000 euro per ton såld Aqualite.