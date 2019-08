Johnson: EU samarbetar inte om ett brexitavtal

Under onsdagen har brittiska medier rapporterat om ett brev som en grupp tunga Tory-ledamöter ledda av den tidigare finansministern Philip Hammond skickat till Boris Johnson.

Under onsdagen har färska siffror från Eurostat visat att EU:s ekonomi växte med 0,2 procent mellan det första och det andra kvartalet. Storbritannien återfanns i botten med en tillväxt på minus 0,2 procent. Den tyska ekonomin utvecklades inte mycket bättre, minus 0,1 procent i kvartalstakt.

Den brittiska tioårsräntan föll också under tvåårsräntan under onsdagen i en invertering som historiskt har följts av recession. Det historiska sambandet är dock starkare i USA där en liknande invertering syntes under onsdagen.