Glädjeyra på Wall Street efter starka jobbsiffror

Börserna i New York såg ut att börja veckans sista handelsdag med lätt stigande noteringar, men de amerikanska jobbsiffrorna fick fart på noteringarna.

Den New York-noterade kinesiska e-handelsjätten Alibaba slog förväntningarna med sin kvartalsrapport. Den justerade vinsten per aktie var långt över förväntan och även försäljningen var starkare än analytikerna räknat med. Bolagets tillväxt tyder på att farhågorna för den kinesiska ekonomin åtminstone ännu inte har drabbat landets konsumenter. Aktien klättrar 0,8 procent i den inledande handeln.

Ett riktigt kursras står däremot sociala medie-plattformen Pinterest för. Aktien rasar 25 procent efter att intäkterna i det gångna kvartalet kom in under förväntan sedan försäljningen saktat in, rapporterade bolaget efter börsstängning i går.

Hårdvarubolaget Fitbit rusar 16 procent efter att Googles moderbolag köpt upp bolaget för 7,35 dollar per aktie, vilket värderar Fitbit till 2,1 miljarder dollar.