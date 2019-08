Jobbsiffror från USA prickar prognosen

Den genomsnittliga timlönen steg med 3,2 procent mot väntande 3,1 procent.

Sysselsättningssiffran för juni revideras i sin tur ner från plus 224.000 till 193.000 personer medan majsiffran sänktes från plus 72.000 personer till 62.000 personer. Därmed uppgick alltså de totala nettorevideringarna till minus 41.000 personer under de föregående två månaderna.