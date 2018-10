JM och Bonava faller på sänkta köprekommendationer – "problematiskt"

"Vi förväntar oss att utbudet av färdigställda bostäder toppar under 2019 och att det krävs prissänkningar för att sälja ut lagret av osålda bostäder", fortsätter banken.

Ett fortsatt överutbud på den svenska bostadsmarknaden förväntas leda till få byggstarter och sålda enheter för JM. Därutöver bedöms en svag vinstutveckling under åren 2018-2020 "innebära ett svagt investerarsentiment till aktien".

"Den svenska bostadsmarknaden har saktat ner kraftigt och Bonavas försäljning av lägenheter i landet har nått nya bottennivåer. Enligt vår analys är 71 procent av pågående projekt i Sverige hänförlig till den pressade Stockholmsmarknaden. Vi förväntar oss därför betydande prissänkningar för att driva volymerna och att detta sänker rörelsemarginalen under 2019-2020", skriver Handelsbanken enligt Direkt.

Bland kursreaktioner på övriga rekommendationsförändringar syns Atlas Copco som har sänkts till neutral från köp av Bank of America Merrill Lynch. Verkstadsaktien svarade med att backa 1,9 procent.

I fredags kväll höjde SEB Equities sin rekommendation för Thule till behåll från sälj och aktien svarar med en liten uppgång på 0,3 procent.

Utvecklingen i Bonavas icke-svenska delar bedöms inte helt kunna kompensera för det svagare läget i Sverige. Koncernens vinst per aktie bedöms av Handelsbanken sjunka med 3 procent under 2019 och sedan ligga oförändrad under 2020.

JM har inlett den nya veckan med ett tapp på omkring 3 procent till 157 kronor medan Bonava backat drygt 2 procent till 111 kronor.