JM har säljstartat fem norska projekt med nära 200 bostäder

JM Utland (Norge och Finland) hade vid utgången av mars 1.660 bostäder i pågående produktion, varav 1.296 enheter i Norge. Under första kvartalet produktionsstartades 46 bostäder (69 under det första kvartalet 2018 och 915 under det gångna helåret). JM angav att det var i linje med årsplanen med ett ökat antal produktionsstarter senare under innevarande år "förutsatt stabil marknad och planförutsättningar".

JM-koncernen som helhet sålde 667 bostäder (480), varav 186 inom Utland (119), och antalet starter var 406 stycken under det första kvartalet (570). Totalt antal bostäder i pågående produktion uppgick till 7.872 enheter vid utgången av mars, varav 61 procent var bokat eller sålt.