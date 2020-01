Jättenedskrivning för Halliburton

Det handlar om minskat värde på tillgångar med kopplingar till den så kallade fracking-industrin i USA.

Nedskrivningen innebär att Halliburton gjorde en nettoförlust under fjärde kvartalet på 1,7 miljarder dollar eller 1,88 dollar per aktie. Under motsvarande kvartal ett år tidigare gjorde Halliburton en vinst på 664 miljoner dollar, 76 cent per aktie.