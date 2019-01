Jätteaffär i betalbranschen: Fiserv förvärvar First Data för 198 miljarder

På onsdagen meddelade Fiserv att bolaget tecknat ett avtal om att förvärva First Data. Transaktionen går ut på att First Datas aktieägare får 0,303 Fiserv-aktier per aktie vilket motsvarar 22,74 dollar baserat på tisdagens stängningskurs och en premie på 29 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste fem handelsdagarna.