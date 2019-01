Järnmalmsjätten överväger ställa in utdelningar efter dammolyckan

250 människor uppges fortfarande vara saknade efter olyckan, som inträffade nära staden Belo Horizonte i den brasilianska delstaten Minas Gerais i fredags. Flodvågen efter den rasade dammen drog med sig en bro och ska dessutom ha raserat flera byggnader. Värst drabbad blev staden Brumadinho, rapporterar internationella medier.

Vale, som är världens största järnmalmsproducent, hade i går ett krisinsatt styrelsemöte där man dels diskuterade en utredning av olyckan och hur hjälpinsatser ska sättas in. Men man har också redan börjat överväga att ställa in både bonusar till bolagets ledning, aktieåterköpsprogram och utdelningar, skriver Financial Times.

”Styrelsen är i beredskap och kommer att vidta ytterligare nödvändiga åtgärder”, heter det i ett pressmeddelande.

På måndagen rapporterade Reuters att priset på järnmalm nått 16-månadershögsta på oro över att olyckan ska påverka den globala tillgången.