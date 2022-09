Japans BNP steg under andra kvartalet

Di Nyheter: Oljepriset rasar – brentoljan under 90 dollar fatet.

Det är glada miner på Tokyobörsen som är upp över 2 procent strax efter 06.00 svensk tid. Fordonsjättarna Mitsubishi Motor och Toyota är båda är upp strax under 2 procent. Leder uppgången gör industrijätten NTN.

Även i Sydkorea är Kospi upp, strax under 1 procent, och i Australien är S&P/ASX upp knappa 2 procent.

Lite mer återhållsamt är det i Kina som efter en grön inledning ser fastlandsbörserna röra sig mot rött; Shanghai strax under nollan och Shenzhen ned 0,5 procent.

Även i Hongkong är det strax under noll, minus 0,3. Oljebolagen CNOOC och Petrochina är de mest handlade och leder nedgången med omkring minus 3 procent vardera.

Handeln i Europa ser ut att öppna uppåt – Eurostoxx50-terminen liksom Frankfurt DAX-terminen är upp 0,3 procent.

Oljepriset som föll under onsdagen till den lägsta nivån sedan början av året ser ut att handlas uppåt. Brentoljeterminen är upp 1 procent och WTI-terminen något över 1 procent.

Allt ljus på ECB

Frågan är inte om utan hur mycket Europeiska centralbanken ECB höjer styrräntan i eftermiddag. Sommarens fortsatt stekheta inflation talar för en jättehöjning om 75 punkter till 1,25 procents styrränta.

Senaste boprisnyttt

Svensk Mäklarstatistik ser en fortsatt nedgång på bostadsmarknaden när augusti nu läggs till handlingarna. Både bostadsrätter och villor sjönk i snitt 2 procent under månaden. Störst avtryck syns på villamarknaden i Stockholm där priserna backade 4 procent jämfört med juli.

USA:s oljelager

Oljepriset har fallit under 90 dollar för första gången sedan i februari. Lagerstatistik från USA:s energidepartement DOE ger en vink om prisnedgången håller. Stigande lager skulle tala för fortsatt prissvalka.

USA:s arbetslösa

USA:s starka arbetsmarknad talar för fler räntehöjningar från centralbaken Fed. Antalet nyanmälda arbetslösa minskade förra veckan något oväntat med 5.000 personer. Ytterligare mindre nedgång väntas denna vecka, enligt Trading Economics.

Den amerikanska aktiehandeln slutade på onsdagen med huvudindexen klart upp. Avancemanget fortsatte allteftersom handeln pågick och när börsklockorna ringde var indexen nära dagshögsta. Under dagen kom det flera Fed-relaterade nyheter, samtidigt som Netflix uppgavs jaga kostnadsbesparingar i hela koncernen. Det breda indexet S&P 500 ökade 1,8 procent, motsvarande en uppgång på 0,9 procent räknat från Stockholmsbörsens stängning.

Handelsdagens andra halva präglades av Fed-nyheter. Centralbankens regionala konjunkturrapport Beige Book visade att den ekonomiska aktiviteten i USA har varit oförändrad sen juli och att prognosen för framtida tillväxt samtidigt var fortsatt generellt svag. Störningar i leveranskedjan hämmade fortsatt produktionen och arbetsmarknadsförhållandena är fortfarande strama, även om en förbättring kunde ses. Löner fortsatte att stiga, men i en långsammare takt. Vidare var prisnivåerna fortfarande höga, men även här verkades en förbättring skönjas. Förväntningarna ligger dock på att pristrycket fortsätter året ut.

Innan rapporten sade Fed-guvernören Lael Brainard att centralbanken kommer att fortsätta med en åtstramande penningpolitik ”så länge det krävs för att få ned inflationen”. Hon sade senare att räntorna behöver stiga ytterligare i år och hade noterat att tillväxttakten har sjunkit. Enligt Lael Brainard är Feds beslutsamhet fast och om historien är någon vägvisare, är det viktigt att undvika risken att dra sig tillbaka för fort och sänka räntorna innan inflationen är under kontroll. I nuläget behöver penningpolitiken vara åtstramande under en tid för att ge förtroende att inflationen rör sig nedåt till målet på två procent.

Hennes kollega Michael Barr, Feds nya viceordförande över banköversyn, sade att Fed borde vara mer inställd på att göra det finansiella systemet säkrare och rättvisare för konsumenterna. Han vill också göra en mer rigorös granskning av bankfusioner. Hans uttalanden föreslår ett mer aggressivt tillvägagångssätt för översynen av banker jämfört med hans republikanska föregångare Randal Quarles, skrev Wall Street Journal, som också skrev att uttalanden är i linje med Bidenadministrationens. Wall Streets storbanksaktier reagerade inte nämnvärt på nyheten.

Streamingbolaget Netflix jagar kostnadsbesparingar i hela koncernen, enligt Wall Street Journals källor. Företaget försöker hitta besparingar i minskade inköp av Netflix-märkta varor såsom koppar och tröjor till anställda, en ökad kostnadskontroll för molnanvändning och minskade kontorsytor. Besparingarna sker parallellt med en sjunkande tillväxttakt för antalet abonnenter. Aktien klättrade 4,8 procent.

Fortsatt bland teknikaktier presenterade Apple, vars aktie ökade 0,9 procent, flera nya produkter vid ett event. Bland nyheterna fanns Iphone 14 i fyra modeller (Iphone 14, Iphone 14 plus, Iphone 14 Pro och Iphone 14 Pro Max), stryktåliga Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8 och en ny modell av Airpods Pro.

Två av Teqnions storägare, tillika styrelserepresentanter, har sålt större aktieposter i bolaget under onsdagen. Köparen är en för Teqnion ny amerikansk investerare, Chris Mayer. Det sade Teqnions finanschef Daniel Zhang till Nyhetsbyrån Direkt på onsdagskvällen. ”Han är en ny långsiktig investerare i bolaget”, uppgav finanschefen. Teqnions största ägare Vixar, i vilket Teqnions styrelseordförande Per Berggren äger 50 procent av aktierna, har sålt aktier för 26 miljoner kronor. Erik Surén, styrelseledamot i Teqnion, har i sin tur sålt för 19,5 miljoner kronor. Chris Mayer köpte samtliga aktier för 130 kronor per aktie.

Japans BNP steg med 0,9 procent under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet enligt definitiv statistik. Det var över tidigare rapporterade +0,5 procent, delvis beroende på en uppjustering av investeringarna.

