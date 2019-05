Irans oljeminister varnar för Opecs kollaps

Oljan har handlats upp under fredagen men rör sig nedåt något under kvällen. Spotpriset på Brent steg som mest 1,7 procent men har rekylerat nedåt något till en uppgång på knappt 0,9 procent till 70,92 dollar per fat. Den amerikanska WTI-oljan handlas upp 0,7 procent till 61,97 dollar fatet.