Iran ökar produktionen av berikat uran

Tidigare i maj slutade USA att godkänna undantag för länder som tidigare kunnat köpa olja från Iran, ett drygt år efter att president Donald Trump dragit sig ur avtalet med Iran. Kort därpå meddelade Iran att kärnenergiavtalet kommer att överges om inte de övriga länder som skrivit under avtalet hjälper landet ekonomiskt.

Konflikten mellan Iran och USA har bidragit till att pressa upp oljepriset under våren. Tidigare under måndagen rapporterade nyhetsbyrån Bloomberg att den iranska oljeexporten minskade med 4,2 procent i mars, alltså innan de tidigare undantagen från de amerikanska sanktionerna drogs tillbaka.

Förra veckan skickade USA bland annat ett hangarfartyg till regionen med hänvisning till ännu ospecificerade hot från Iran. Saudiarabien har också anklagat landet för att ligga bakom attentat mot tankerfartyg i Persiska viken samt en oljeledning, något Iran förnekar.

Nordsjöoljan Brent har vänt ned under måndagskvällen och handlas runt 72 dollar per fat. Sedan årsskiftet är det svarta guldet dock upp 33 procent. Den amerikanska WTI-oljan har samtidigt stigit över 39 procent och noteras upp knappt 0,9 procent till 63,19 dollar per fat på måndagskvällen.