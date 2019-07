Investors avkastning slår index – men bolaget spår sämre tider

Investors justerade substansvärde uppgick till 421,6 miljarder kronor, motsvarande 551 kronor per aktie vid andra kvartalets slut. Det motsvarar en ökning om 24.658 Mkr, motsvarande 6 procent under kvartalet. Totalavkastningen uppgick till 9 procent under kvartalet, jämfört med 7 procent för SIXRX avkastningsindex.

Investors portfölj med noterade bolag genererade en totalavkastning om 6 procent under kvartalet.