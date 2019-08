Claes Dahlbäck åtalas i Malaysia – riskerar tio års fängelse

Claes Dahlbäck, som tidigare var vd för Investor valdes in i Goldman Sachs styrelse 2002, och satt kvar i styrelsen fram till och med 2015. När han lämnade styrelsen fick han aktier till ett värde av 60 miljoner kronor.

Goldman Sachs blev inblandat i skandalen när det framkom att det statliga bolaget 1MDB hade skulder på 11 miljarder dollar. En del av dessa kom från just Goldman Sachs i form av ett garanterat borgenslån på 3 miljarder dollar. Banken ska enligt uppgift ha tjänat 300 miljoner dollar i räntor på lånet. Dessutom ska investmentbanken under åren 2012 och 2013 ha samlat in 6,5 miljarder dollar till en statlig förmögenhetsfond. Najib Razak och andra regeringsföreträdare ska i sin tur ha tömt fonden på 4,5 miljarder dollar.