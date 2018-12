Investor har storköpt aktier i Electrolux under november

Enligt färsk ägardata har Investor köpt drygt 1,4 miljoner B-aktier under november till en likvid på omkring 280 miljoner kronor. Investmentbolaget har därmed ökat till 16,4 procent av kapitalet och 28,3 procent av rösterna under månaden, enligt ägardatatjänsten Holdings. Vid utgången av oktober låg Investors ägande i Electrolux på 15,9 procent av kapitalet och strax under 28 procent av rösterna.

I början på november pressmeddelade Investor om att bolaget hade sålt A-aktier och köpt motsvarande antal B-aktier i en transaktion med AMF Pension. Motivet till den transaktionen var att Investors innehav hade passerat 30 procent av rösterna, och att de därför ville undvika budplikt.

Någon sådan förklaring ges inte till de senaste transaktionerna under november, som bara handlar om B-aktieköp. Bolagets innehav av A-aktier ser likadant ut som vid utgången av oktober. På Investors kommunikationsavdelning är man fåordiga kring investeringen.