Investor har köpt aktier i ABB för 1,3 miljarder

”Vi investerade 1,3 Mdr kronor i ABB i kvartalet då vi bedömer att den nya strategiska inriktningen, under ledning av den nyligen utsedde vd:n, kommer att resultera i förbättrad operationell utveckling”, skriver Johan Forssell, vd för Investor, i rapporten.

Totalavkastningen för Investors noterade bolag uppgick till 2 procent under det tredje kvartalet.

Det justerade substansvärdet, det vill säga med en marknadsvärdering av onoterade innehav, uppgick till 596 kronor per aktie vilket kan jämföras med 551 kronor vid utgången av föregående kvartal.

På fredagen var det dags för Investor att presentera sina siffror för det tredje kvartalet 2019. Investmentbolaget rapporterade substansvärde uppgick till 507 kronor per aktie vid utgången av det tredje kvartalet. En ökning från 479 kronor per aktie vid utgången av det andra kvartalet.

Bland Investors onoterade innehav levererade sårvårdsbolaget Mölnlycke en organisk tillväxt på 7 procent i konstant valuta. En ökning från 2 procent under samma period i fjol.

Ebita-resultatet kom in på 100 Mkr jämfört med 83 Mkr under samma period i fjol medan ebita-marginalen landade på 26,3 procent. Upp från 23,7 procent under samma kvartal 2018.