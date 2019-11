Investerare vill förkorta handelsdagen på Europas börser

Investerarorganisationen AFME, The Association for Financial Markets in Europe, och det brittiska investerarsamfundet IA går gemensamt ut och föreslår kortare handelstid på Europas börsgolv från dagens 8,5 timmar till 7 timmar per dag.

Europas öppettider är betydligt längre jämfört med asiatiska börser som har öppet 6 timmar per dag, eller Wall Street som har öppet 6,5 timmar per dag. Enligt förslaget skulle Londonbörsen öppna klockan 9, vilket är en timme senare än nu, och avslutas klockan 16 i stället för 16.30. Det skulle innebära att Stockholmsbörsen och alla andra städer under centraleuropeisk tid skulle ha öppet mellan 10–17, i stället för dagens 9–17.30.

En förkortad handelstid skulle enligt grupperna skapa en mer effektiv marknad vilket skulle gynna sparare och investerare. Den första timmen på handelsdagen har mindre handel och kostar mer än det smakar, enligt AFME och IA. Den sista timmen däremot står enligt pressmeddelandet för 35 procent av den totala volymen.

”Förkortad handelstid skulle koncentrera likviditeten vilket kommer leda till mer konsekventa handelskostnader och ge mer tid för handlare och marknaden att ta in information från bolaget”, heter det vidare.

Kortare tider skulle även påverka handlarnas psykiska och fysiska välmående till det bättre, speciellt de med familj eller andra omsorgsförpliktelser, skriver intressegruppen.

Rainer Riess, generaldirektör för branschföreningen för europeiska börser, FESE, där bland andra Nasdaq och Euronext ingår, avfärdar förslaget.