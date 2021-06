Intrums vd köper aktier för drygt en miljon

Innehåll från Inuit Annons

Attacker mot företag har ökat på senaste tiden och säkerhetshoten förändras när fler anställda jobbar på distans. Förut befann sig användare vanligtvis på företagsnätet, men nu måste man utgå från att gränserna mellan företagsnätet och internet suddas ut. Därför behöver företag säkerställa att kommunikationen mellan användaren och företagsnätet är säker.

– Verksamheter har tidigare hanterat ett fåtal arbetsplatser, men nu måste man se alla anställdas hem som arbetsplatser. Fokus måste därför vara på att förbättra säkerheten för det nya arbetssättet så att kriminella inte kan utnyttja de hål som finns, säger Thorir Eggertsson, vd och grundare av Inuit.

Se till att allt är uppdaterat och nedlåst

När personal som jobbar på distans behöver göra ändringar är det vanligt att ge standardanvändare administratörsrättigheter. Men en sådan lösning ger upphov till många problem menar Thorir.

– Om dessa personer har otur och väljer programvaror som inte är lämpliga för företag eller besöker webbsidor som innehåller skadlig kod, så utgör det en fara för företaget. Ett annat problem är att de som vill göra skada utnyttjar sårbarheter som finns i applikationer eller system. Därför är en viktig säkerhetsåtgärd att säkerställa att alla system är uppdaterade och användarnas behörigheter är så låga som möjligt, berättar han.

Säkerhetslösningar får inte vara för komplicerade

Inuits arbete handlar mycket om att rekommendera lösningar som är begripliga för de som ska använda dem. Thorir förklarar att om en säkerhetslösning är för komplicerad att använda, så blir lösningen ett säkerhetsproblem i sig. En av Inuits lättanvända produkter är Desktop Central som är en unified endpoint management lösning.

– Desktop Central är en plattform för att hantera och säkra alla företagets endpoints såsom datorer, servar och mobiler samt dess appar, utan att användaren behöver fler behörigheter. Desktop Central gör det möjligt för IT-avdelningen att uppdatera dessa applikationer mot eventuella sårbarheter och man får en övergripande bild av vilken infrastruktur man har, säger Thorir Eggertsson.

Om vi tittar på hur saker och ting utvecklas så är det många förändringar som inte drivs av verksamheten, utan det är yttre faktorer som påverkar, exempelvis pandemin.

– De flesta större positiva förändringar verksamheter genomgår har drivits framåt av personalen och ofta har IT inte haft klart för sig hur dessa förändringar ska hanteras och säkras. Att använda chatt och smarta mobiler krävde nya sätt att hantera informationssäkerhet och samma gäller nu när personalen arbetar på distans, IT behöver rätt verktyg på plats för att säkerheten ska hanteras korrekt, avslutar Thorir.

Läs mer om Inuits lösning Desktop Central

Om Inuit AB

Inuit erbjuder effektiva IT-lösningar som förenklar vardagen för både IT och personal. Lösningarna hjälper dig att uppnå hög säkerhet, ökad verksamhetsnytta och nöjdare användare inom områden som IT-säkerhet, IT service, endpoint och IT operations management, AD, molntjänster mm. Kontakta oss eller boka ett onlinemöte på inuit.se